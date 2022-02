L'OM risque bien de toucher un gros chèque inattendu

Maxime Lopez est, une saison encore, un des maîtres à jouer de Sassuolo. L'ancien joueur de l'OM est indiscutable pour Alessio Dionisi, comme en témoignent ses 24 apparitions en championnat cette saison, 23 d'entres elles en tant que titulaire. Seulement, son équipe patine un peu en milieu de tableau, et le milieu de terrain de 24 ans pourrait bientôt rejoindre un club un peu plus huppé.

Selon les informations de Calciomercato, la Lazio est très intéressée par son profil. Il correspond totalement à ce que demande Maurizio Sarri à sa direction, lui qui souhaite quelques renforts afin de lutter sérieusement pour une place dans le top 4 de la Serie A. Des premiers contacts ont même déjà eu lieu.

Un joli pourcentage pour les Phocéens

Toujours d'après la publication italienne, le prix du joueur formé à l'OM est estimé entre 15 et 20 millions d'euros, un montant que les Romains semblent prêts à mettre sur la table. Et si on parle de bonne affaire pour les Phocéens, c'est parce que l'écurie dirigée par Pablo Longoria risque bien de toucher un joli chèque. Si le transfert du joueur n'a coûté qu'un petit montant estimé entre 1 et 3 millions d'euros, les Marseillais ont l'assurance de toucher 30% de la plus-value à la revente.

Ainsi, dans le cas où le joueur soit vendu pour 20 millions d'euros, les Marseillais toucheraient entre 5 et 6 millions d'euros. Un chèque qui ferait du bien dans un contexte financier difficile, et qui permettrait à l'OM d'avoir un peu plus de marge de manœuvre lors du mercato estival...