Patrick Vieira en route pour Crystal Palace

Depuis son départ de Nice, après un début de carrière assez compliqué, Patrick Vieira est libre de tout contrat. Pendant de longs moments, on a pensé que l'ex-international français allait rebondir du côté de Lille que Christophe Galtier a quitté pour rejoindre... Nice. Pour autant, l'ex-milieu de terrain d'Arsenal devrait retrouver la Premier League.

Selon les informations de L'Equipe, Patrick Vieira devrait s'engager très rapidement avec le club britannique de Crystal Palace. Il était notamment en concurrence avec Frank Lampard (ex Chelsea) et Nuno Espirito Santo (ex Wolverhampton). Le Français va signer un contrat de trois années et il remplacera donc Roy Hogdson, qui a pris sa retraite.