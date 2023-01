Mercato OL : Southampton drague Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais s’agite en coulisses. En cette fin de mercato, les pensionnaires du Groupama Stadium ont du pain sur la planche. Dans le sens des arrivées, ils sont sur le point d’accueillir Wilson Isidor, Jeffinho et Amin Sarr. Des renforts qui seront les bienvenus afin d’aider l’équipe de Laurent Blanc dans son opération remontada au classement. Mais le Président, qui a avoué vendredi dernier qu’il avait hâte que le mercato se termine, devra aussi composer avec plusieurs départs.

Ces derniers jours, Karl Toko Ekambi a été prêté au Stade Rennais. Tetê, lui, a filé du côté de Leicester. Enfin, Malo Gusto a été vendu à Chelsea pour 40 millions d’euros, bonus compris, mais il restera à Lyon en prêt encore six mois. Mais d’autres pourraient suivre, à l’image de Jeff Reine-Adelaïde, tenté par un prêt à Troyes. Enfin, il y a les cas des joueurs en fin de contrat. Et si ça ne bouge pas tellement pour Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Damien Da Silva, c’est un peu plus animé pour Moussa Dembélé.

À lire

Aston Villa en pince pour Moussa Dembélé

Les Saints apprécient Moussa Dembélé

Il faut dire qu’en tant qu’attaquant, il a un peu plus de possibilités d’avoir des clubs à ses trousses. Et ils sont plusieurs à s’être intéressés à son cas durant ce mercato d’hiver. Comme évoqué sur notre site, Everton a tenté sa chance. Mais cette piste s’est refroidie suite au limogeage de Frank Lampard, qui avait discuté avec le numéro 9 tricolore. Aston Villa s’est aussi penché sur son cas. Mais Unai Emery, qui l’apprécie depuis longtemps, envisage son arrivée plutôt pour cet été.

La suite après cette publicité

Ce lundi, un autre pensionnaire de Premier League s’est manifesté. Selon nos informations, Southampton est très intéressé par la venue du joueur en fin de contrat en juin prochain. Côté lyonnais, on nous a même précisé qu’une offre avait été faite. Il reste à savoir à présent quelle sera la position de Lyon, que l’on imagine vendeur puisque le joueur est en fin de contrat, et celle du joueur, qui n’a jamais caché son amour pour le championnat anglais.