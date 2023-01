Aston Villa en pince pour Moussa Dembélé

La suite après cette publicité

Entre Moussa Dembélé et l’Angleterre, c’est une grande histoire d’amour. Celle-ci a commencé lorsque l’attaquant formé au Paris Saint-Germain a rejoint Fulham à l’âge de 16 ans. Un saut dans l’inconnu qui s’est transformé en belle découverte pour le natif de Pontoise, dans son élément en Premier League. Avant d’en arriver là, il a évolué au sein des catégories jeunes, où il a brillé. Récompensé par un contrat professionnel à l’âge de 17 ans, Dembélé a ensuite gravi les échelons les uns après les autres jusqu’à s’installer dans le onze titulaire.

Une ascension fulgurante pour le Frenchy, qui a ensuite rejoint l’Ecosse et le Celtic. En réussite au Royaume de Sa Majesté, l’ancien Titi pourrait y revenir quelques années plus tard. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, les écuries de Premier League n’ont jamais cessé de le garder à l’œil. Manchester United comme Arsenal l’ont supervisé à plusieurs reprises les saisons précédentes. L’été dernier, d’autres clubs britanniques se sont manifestés lors du marché des transferts. Fulham, Wolverhampton, Nottingham Forest et West Ham se sont renseignés, sans que le joueur ne donne de suite favorable. Everton également.

L’Angleterre n’oublie pas Moussa Dembélé

Six mois plus tard, les Toffees n’ont pas oublié Moussa Dembélé. L’avant-centre, auteur de 2 buts et 1 assist en 7 titularisations cette saison (15 apparitions), plaît toujours aux dirigeants des Blues de Liverpool comme expliqué sur notre site. Mal classé, Everton veut un renfort offensif dès cet hiver et a donc coché le nom du Français. Mais pas uniquement le sien. Cependant, un autre pensionnaire de Premier League suit aussi attentivement le cas du footballeur tricolore. En effet, selon nos informations, Aston Villa pense aussi à Moussa Dembélé, dont le profil et l’expérience sont appréciés.

Même si une offensive cet hiver n’est pas totalement exclue en raison du prochain départ de Danny Ings à West Ham, les Villans souhaitent dans l’idéal recruter le joueur âgé de 26 ans cet été 2023, une fois que le contrat le liant à l’Olympique Lyonnais sera terminé. Ce qui leur évitera de payer une indemnité de transfert. Aux commandes de l’équipe anglaise, Unai Emery, qui voulait déjà collaborer avec le Français quand il était sur les bancs du PSG et de Villarreal, ne l’a pas oublié. Vendeur, l’OL risque d’être attentif au marché anglais durant le money time de ce mercato pas comme les autres, pour Moussa Dembélé.