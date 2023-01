JT Foot Mercato : l’Olympique Lyonnais en plein chantier

L’OL doit se réveiller !

L’arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones n’a pour le moment pas eu l’effet escompté. Le Président peine encore à imposer sa patte au sein de l’effectif et cela se traduit au classement avec une très inquiétante 9ème place, loin des strapontins européens. Le tacticien français a reconnu un manque criant d’agressivité et d’investissement de la part de ses joueurs et a demandé à sa direction des recrues cet hiver. Un coup de gueule qui n’est pas passé inaperçu en haut lieu. L’OL travaille activement sur l’arrivée d’un numéro 6 et c’est le Brésilien João Gomes qui est ciblé. Selon nos informations, John Textor a pris les choses en main en contactant personnellement le président de Flamengo pour discuter d’un éventuel transfert. Une offre de 19M d’euros bonus a même été transmise. Problème, le joueur de 21 ans s’est déjà mis d’accord avec Wolverhampton. Le club brésilien de son côté, voit d’un bon œil l’intérêt du club rhodanien puisque la proposition est plus élevée que celle des Wolves. Une arrivée qui pousserait l’OL a fait le ménage au milieu de terrain. Romain Faivre et Jeff Reine-Adélaïde sont les principaux concernés. Ces derniers n’ont néanmoins aucune intention de partir. Selon nos infos, le nom de l’ancien Angevin a été évoqué du côté du FC Nantes, mais rien n’a pour l’instant été tenté par les Canaris. Moussa Dembélé, qui sera en fin de contrat l’été prochain, est également annoncé partant. Selon nos infos, Everton est très intéressé par ses services. Initialement, les Toffees étaient prêts à attendre la fin de saison pour tenter d’attirer l’attaquant, mais de source anglaise, les dirigeants réfléchissent aujourd’hui à formuler une offre à l’Olympique Lyonnais pour racheter les 6 derniers mois de son contrat, face à la situation délicate du club, 19ème de Premier League.

La planète foot attend les retrouvailles entre Messi et CR7

Le rendez-vous est déjà pris par tous les fans de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ce jeudi à 18h, le PSG va affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al Hilal et Al Nassr. L’occasion de voir Cristiano Ronaldo faire ses grands débuts en Arabie Saoudite, avec qui plus est, le brassard de capitaine. Mais cette confrontation nous offrira surtout les retrouvailles tant attendues entre CR7 et Messi. L’ultime duel entre les deux GOATS qui ont dominé la planète foot durant plus d’une décennie. Et pour preuve, la totalité des billets a été vendue en seulement quelques heures. Selon l’organisation de l’évènement, plus de 2 millions de demandes de billets provenant de 170 pays différents auraient été recensées. Pour rappel, le King Fahd Stadium qui accueillera cette rencontre dispose d’une capacité de 67 000 places. D’ailleurs, le billet le plus cher de l’histoire a été vendu à hauteur de 2,6M d’euros. Ce « Golden Ticket » a été mis aux enchères et c’est Mushref al-Ghamdi, un richissime magnat de l’immobilier saoudien, qui s’est délesté de cette somme pour pouvoir avoir un accès VIP à la rencontre, aux vestiaires, à la cérémonie de remise du trophée et à séance photos avec les joueurs.

À lire

Ligue 1 : la programmation complète de la 24e journée

Les officiels du jour

Après six mois en prêt sans temps de jeu du côté de l’Ajax, Lucas Ocampos est de retour à Séville. Le club andalou a fait revenir prématurément l’Argentin après avoir trouvé un arrangement avec les Hollandais. Le Borussia Dortmund a officialisé l’arrivée de Julian Ryerson en provenance de l’Union Berlin. L’international norvégien a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et portera le maillot numéro 26 avec le club de la Ruhr. Le montant du transfert devrait avoisiner les 5 millions d’euros pour le latéral de 25 ans. Double officialisations au FC Nantes ! A la recherche de qualité technique dans son milieu de terrain, les Canaris ont réalisé le joli coup Florent Mollet. Le joueur de 31 ans arrive en provenance de Schalke 04 et a paraphé un contrat de deux ans et demi. Dans la foulée, le Paris FC a annoncé avoir conclu un accord avec le FCN pour le transfert définitif de Jaouen Hadjam. Le latéral gauche s’est engagé jusqu’en 2027.