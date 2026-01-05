OL : Endrick annonce déjà du lourd

Ce lundi, Endrick a été officiellement présenté au Groupama OL Training Center. Le Brésilien a évoqué son choix de privilégier l’OL, mais aussi ses ambitions individuelles et collectives. Et le joueur de 19 ans vise très haut.

« Au niveau de mes objectifs personnels, je veux aider Lyon à présent. Je veux jouer, je veux toujours gagner, je suis ici pour gagner des titres et aider l’OL à être en haut, arriver en phase finale. Je veux aider l’OL à être en haut en Ligue 1. Concernant la sélection brésilienne, tout le monde rêve d’y jouer. Grâce à Dieu, j’ai déjà pu porter ce maillot. Ces derniers temps, je n’ai pas pu. C’est Dieu qui a préparé ce chemin. Je vais tout faire pour y revenir. » Il faudra commencer par faire de belles choses à Lyon. Cela pourrait commencer dimanche face à Lille en Coupe de France, puisqu’il sera qualifié pour la rencontre.