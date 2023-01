Mercato OL : Moussa Dembélé a tranché pour Everton

La suite après cette publicité

Laurent Blanc doit attendre le 1er février avec impatience. Ce jour-là, le Président saura enfin quel effectif il aura à sa disposition pour aider l’Olympique Lyonnais à atteindre ses objectifs durant la deuxième moitié de saison. Hier, Jeff Reine-Adelaïde s’est envolé pour Séville, où il va être prêté avec option d’achat, comme révélé sur notre site. Karl Toko Ekambi et Romain Faivre devraient être les prochains à suivre. Mais les dirigeants rhodaniens pourraient aussi avoir du pain sur la planche lors du sprint final avec les éléments en fin de contrat à l’image de Jérôme Boateng, Damien Da Silva, Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

Ce dernier est celui qui a d’ailleurs la cote la plus élevée parmi les joueurs lyonnais libres en juin 2023. Outre son poste, qui est forcément plus recherché par les recruteurs, ses qualités de buteurs et son expérience du haut niveau plaident pour lui. Moins utilisé à l’OL, où il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive en 16 apparitions toutes compétitons confondues (7 titularisations), l’ancien joueur de Fulham et du Celtic intéresse des écuries ayant besoin de sang neuf en attaque. Comme expliqué sur notre site, Aston Villa en pince d’ailleurs pour le Frenchy.

Mais sauf changement de position d’ici les prochains jours, les Villans comptent récupérer le joueur libre cet été afin de ne pas payer d’indemnités de transfert aux Gones. C’est aussi le cas d’autres écuries qui sont prêtes à patienter pour s’offrir l’avant-centre gratuitement. En revanche, Everton était prêt à passer l’offensive dès cet hiver selon nos informations. Avant-derniers de Premier League, les Toffees étaient d’ailleurs déjà là l’été dernier. Dembélé avait eu des échanges avec Frank Lampard, qui en avait fait sa priorité n°1. Mais l’opération s’était compliquée à l’époque quand les deux clubs ont parlé gros sous. Everton s’est braqué lorsque l’OL a demandé des sommes jugées trop importantes par les Anglais.

Malgré cela, le contact n’a pas été rompu entre le club de la Mersey et le Français par la suite. Et contrairement à ce qui a été dit, le joueur a toujours étudié sérieusement cette possibilité ces derniers temps et n’a jamais refusé l’option Everton nous a-t-on confié. Mais le licenciement de Frank Lampard a changé la donne puisque le technicien anglais était fondamental dans son choix d’évoluer éventuellement chez les Toffees. Son départ et la situation critique du club, qui est 19e de Premier League, ont refroidi la piste. Si tout reste bien évidemment possible d’ici la clôture du mercato d’hiver 2023, Moussa Dembélé et l’OL viennent de voir une piste tomber à l’eau.