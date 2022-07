Le PSG a pris une énorme décision avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

On peut le dire sans devoir prendre trop de pincettes : Lionel Messi a un peu déçu pour sa première saison à Paris. L'Argentin n'a pas été foncièrement mauvais, loin de là, mais on pouvait en attendre un peu plus, tant au niveau de sa participation et de son apport dans le jeu que d'un point de vue comptable. Il a ainsi terminé la saison avec six buts en vingt-six matchs de championnat, des stats très loin de ses standards habituels...

Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que ça ira mieux pour la saison à venir, une fois qu'il sera plus adapté à sa nouvelle vie à Paris et à ses nouveaux partenaires, lui qui n'a connu que Barcelone. Et en interne à Paris, on semble plutôt satisfait de ses prestations si on se fie aux informations publiées par Marca en ce 14 juillet. Le média espagnol explique que le champion de France compte sur la vedette de l'Albiceleste pour le moyen terme.

Messi veut attendre

Le journal explique que le PSG veut le prolonger pour une saison supplémentaire, jusqu'en 2024 donc. Des contacts ont déjà été établis avec le joueur pour discuter d'une prolongation. Pour l'instant, le natif de Rosario n'a pas vraiment répondu, et souhaite attendre un peu avant de donner une réponse définitive à l'état-major. Le média explique qu'il pourrait prendre sa décision après le Mondial au Qatar.

Le principal concerné souhaite notamment voir comment il se sent sur le plan physique et s'il est toujours motivé pour continuer à jouer dans l'élite du football jusqu'en 2024. Côté Parisien, on souhaite le prolonger pour des raisons sportives évidentes, puisqu'il est considéré comme un énorme atout pour remporter la Ligue des Champions, mais aussi sur le plan financier, puisque son arrivée a permis de signer plein de nouveaux partenariats et a rapporté beaucoup d'argent. On sera fixé en fin d'année donc.