Le frère de Will Still nommé entraîneur intérimaire d’Anderlecht

La défaite (2-0) face au Standard a été fatale à Besnik Hasi. Le coach d’Anderlecht a été convoqué par la direction dimanche soir et, après cet entretien, a été remercié. Son assistant, Edward Still, frère de Will Still, prend désormais les rênes de l’équipe en intérim et devra rapidement préparer le prochain match, déjà programmé ce jeudi en Coupe de Belgique contre l’Antwerp.

Arrivé juste avant les playoffs la saison dernière, Hasi n’a jamais réussi à stabiliser Anderlecht. Malgré une qualification pour les demi-finales de la Coupe, son équipe a connu un début d’année catastrophique en championnat, avec seulement 5 points pris sur 21 possibles. Les tensions étaient palpables depuis le partage décevant contre Dender, et la réunion avec la direction de ce lundi n’a fait que sceller son sort.