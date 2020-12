Tirage au sort Ligue des Champions : chapeaux, heure et diffusion TV

Le mode d'emploi du tirage au sort et déroulé de la cérémonie

C'est à Nyon en Suisse au siège de l'UEFA que va avoir lieu ce lundi 14 décembre à 12h le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions 2020-21. Les 16 qualifiés (4 clubs allemands, 4 clubs espagnols, 3 clubs italiens, 3 clubs anglais, un club français et un club portugais) sont répartis dans 2 chapeaux. Le premier chapeau est celui des clubs vainqueurs de leur groupe respectif. Le deuxième chapeau comporte les deuxièmes de chaque groupe. Les premiers de groupe affronteront les seconds de groupe dans un système de matches aller-retour avec le match aller chez les deuxième de groupe. À noter que l'UEFA a fixé une règle importante : deux équipes issues du même groupe ou du même pays ne peuvent pas s'affronter en huitième de finale.

La composition des chapeaux des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Chapeau 1 avec les vainqueurs des groupes :

Bayern Munich (ALL)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ANG)

Juventus (ITA)

Borussia Dortmund (ALL)

Chelsea (ANG)

Chapeau 2 avec les seconds de chaque groupe :

FC Barcelone (ESP)

Séville FC (ESP)

FC Porto (POR)

Lazio (ITA)

Atalanta Bergame (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Les horaires du tirage :

Généralement placé à 13h, le tirage est cette fois-ci décalé à 12h. L'UEFA a décidé de revenir à Nyon après avoir effectué le tirage au sort de la phase de poules à Genève, dans les locaux de la chaîne de télévision suisse, RTS (Radio Télévision Suisse), en octobre dernier. Mais, comme souvent dans ce type d'événements, il va falloir être patient, puisque le tirage au sort va réellement débuter à 12h30 après l'introduction, les présentations d'usage des 16 qualifiés et les règles du tirage.

Sur quelle chaîne et par quel moyen regarder le tirage au sort :

Pour les abonnés de Téléfoot ou de RMC Sport, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur la Chaîne Téléfoot ou sur RMC Sport 1. Pour les autres, le tirage au sort sera à suivre sur Foot Mercato, mais aussi en streaming sur le site de l'UEFA.

Quand auront lieu les matches des 1/8es de finale ?

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se dérouleront les 16, 17, 23 et 24 février pour les matches aller et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les matches retour. Tous les matches se disputeront à 21h. Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale est lui prévu le vendredi 19 mars.