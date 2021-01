Liverpool - Manchester United : les compositions sont là

Pour le compte de la 19e journée de championnat, Liverpool et Manchester United se retrouvent pour un match au sommet. A domicile, les Reds optent pour un 4-2-3-1 avec Alisson Becker comme dernier rempart derrière Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Fabinho, et Andy Robertson. Thiago Alcantara et Georginio Wijnaldum se retrouvent dans l'entrejeu. Mohamed Salah, Sadio Mané et Xherdan Shaqiri accompagnent Roberto Firmino en attaque.

De son côté, Manchester United s'organise en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Il peut compter sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw en défense. Scott McTominay et Fred composent un double pivot. Seul en pointe, Anthony Martial est soutenu par Marcus Rashford, Bruno Fernandes et Paul Pogba.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Henderson, Fabinho, Robertson - Alcantara, Wijnaldum - Salah, Mané, Shaqiri - Firmino

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Fernandes, Pogba - Martial