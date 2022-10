Neymar accusé d'avoir passé un accord très douteux

La suite après cette publicité

Sale temps pour Neymar. Sur le terrain, le joueur du Paris Saint-Germain rayonne (12 buts, 9 passes décisives en 16 matches, toutes compétitions confondues). En coulisses, ce n’est en revanche pas la fête. Actuellement présent à Barcelone dans le cadre de son procès de transfert chez les Blaugranas en 2013, la stars auriverde doit désormais se défendre face à la justice espagnole qui a requis une peine de prison à son encontre.

« Tout dépendait de mon père, qui s'occupe de ces choses-là. Je signe ce qu'il me dit de faire. Mon rêve a toujours été de jouer pour le Barça. Depuis que je suis enfant, je voulais y jouer à cause des joueurs que j'avais vus et j'ai toujours suivi mon cœur. J'avais le Real Madrid où aller, mais je voulais jouer pour le Barça. » Malheureusement pour Neymar, il n’y a pas qu’en Espagne où il doit faire face à des accusations.

Neymar attaqué de partout

Alors que le Brésil vit actuellement au rythme de sa campagne présidentielle, Luiz Inacio Lula da Silva, candidat de la gauche, s'en est pris à Neymar quant à son choix de soutenir Jair Bolsonaro, dirigeant sortant et représentant de l'extrême droite. « Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu'il a peur que si je remporte l'élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d'impôt sur le revenu.

Je pense que c'est pour cela qu'il a peur de moi » a ainsi déclaré pour Flow Podcast le vainqueur du premier tour, avec 48,4% des voix, à propos du joueur parisien. Et pour l'homme de 76 ans, « il est évident que Bolsonaro a passé un accord avec le père (de Neymar). Maintenant, il a des problèmes fiscaux en Espagne », faisant ainsi référence au procès en cours quant à son transfert de Santos au FC Barcelone, en 2013.