OL (F) : Manchester United en passe de s’offrir définitivement Melvine Malard

Après avoir été prêté à Manchester United par Lyon, la saison passée, Melvine Malard est sur le point de rejoindre définitivement avec les Red Devils. D’après The Guardian, l’attaquante française va s’engager pour les trois prochaines saisons. L’officialisation ne devrait plus tarder. Lors de son prêt, la joueuse de 24 ans a disputé 22 rencontres, a inscrit sept buts et a délivré une passe décisive.

La suite après cette publicité

Elle va donc quitter son club formateur, avec qui elle aura notamment remporté trois championnats de France (2019, 2022 et 2023) ainsi que quatre Ligues des champions (2018, 2019, 2020, 2022). Elle aura disputé 93 matchs avec l’OL pour 32 buts inscrits.