Fiorentina-West Ham : les compositions officielles

Qui succédera à l’AS Roma ? La Fiorentina et West Ham s’affrontent ce mercredi à 21h en finale de la Ligue Europa Conférence, un match en suivre en direct sur notre site. Après avoir perdu la Coupe d’Italie contre l’Inter, la Viola va essayer de décrocher son premier trophée européen depuis 1961 (la Coupe des vainqueurs de coupe). Mais en face, les coéquipiers de Declan Rice, 14es de Premier League, voudront remporter ce titre, synonyme de qualification en Ligue Europa.

Pour ce match, la Fiorentina jouera en 4-3-3 avec un milieu composé d’Amrabat, Bonaventura et Madragora. L’ancien Madrilène, Jovic est titulaire à la pointe de l’attaque avec Kouamé et Gonzalez. Du côté de West Ham, Kurt Zouma est aligné en défense aux côtés de Coufal, Aguerd et Emerson.

Les compositions officielles :

Fiorentina : Terracciano – Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi – Mandragora, Amrabat, Bonaventura – Kouamé, Jovic, Gonzalez.

West Ham : Areola – Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson - Rice, Soucek, Paqueta - Bowen, Antonio, Benrahma.