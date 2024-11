Les coulisses du transfert raté de Griezmann au PSG, la sortie énigmatique de Mohamed Salah sur son avenir

Rendez-vous manqué entre le PSG et Griezmann

Dans son édition du jour, l’Équipe nous a fait des révélations sur un transfert qui aurait pu changer l’histoire. Antoine Griezmann est passé tout proche de signer au PSG. Le journal nous apprend qu’en 2016, après le départ de Zlatan Ibrahimović, Paris voulait attirer Griezmann pour faire de lui la nouvelle pierre angulaire du projet. C’est Olivier Létang qui avait mené les opérations à l’époque. L’idée était de former un trio complémentaire avec Cavani et Di Maria. Des négociations avaient eu lieu, mais Grizi a préféré prolonger avec l’Atlético de Madrid. En 2020, nouvelle approche du club de la capitale sous la houlette de Leonardo afin d’anticiper le départ de Neymar. Problème, le Brésilien n’a pas quitté Paris à ce moment-là et l’opération n’a jamais abouti.

La suite après cette publicité

Le post énigmatique de Salah

Arne Slot a tenu à clarifier la situation sur le cas Mohamed Salah. Après son but lors du dernier match, l’Égyptien a posté un message ambigu sur son compte X. « Quoi qu’il arrive, je n’oublierai jamais à quoi ressemble le fait de marquer à Anfield. » Certains fans ont pris cela comme un indice qu’il pourrait s’en aller cet été. Salah avait évoqué que c’était peut-être sa dernière saison au club et que personne ne lui avait parlé de prolongation au club. Pour rappel, son contrat expire en juin prochain. Le coach des Reds a appelé au calme et d’arrêter la surinterprétation. Il assure discuter régulièrement avec le Pharaon et que ce dernier est pleinement concentré sur sa saison. Il faut se réjouir de sa forme malgré son âge.

Premier tournant pour Rúben Amorim

Le technicien portugais va vivre une soirée particulière avec ce match entre le Sporting Portugal et Manchester City. Il dispute déjà son premier derby avant même de prendre ses fonctions avec Manchester United. Forcément les attentes sont démesurées outre-Manche. Et Amorim a préféré faire retomber la pression, en déclarant avec ironie « si je bats Pep, ils vont m’appeler le nouveau Fergie » comme le placard le Daily Star. En effet, aucun des scénarios ne l’arrange ce soir. S’il gagne, il sera attendu comme le messie par les fans des Red Devils. S’il perd, on remettra déjà en doute ses qualités pour entraîner le club. Il devra également soigner sa sortie, lui qui dispute son dernier match face à son public. Il espère laisser un joli cadeau avec le scalp de Guardiola. La presse lusitanienne à l’image de Record lui apporte son amour jusqu’à la fin de son aventure.