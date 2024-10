Paul Pogba annonce le club où il veut reprendre sa carrière

Paul Pogba a profité de la promotion du film « 4-0 » pour lancer une campagne médiatique XXL. Autorisé par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à reprendre la compétition officielle à partir du mois de mars 2025, le milieu de terrain français revit. Suspendu pour dopage jusqu’en 2027, l’international tricolore a bien cru que sa carrière était terminée. De retour sur le devant de la scène, la Pioche doit encore faire preuve de patience, mais les sourires sont là.

Avant de rechausser les crampons, Pogba prend désormais le temps pour expliquer aux médias le calvaire qu’il a dû endurer avec ces accusations. Mais le joueur de la Juventus, avec laquelle il est sous contrat jusqu’en juin 2026, doit également répondre aux rumeurs sur son avenir. Annoncé dans le viseur de l’OM, Pogba avait botté en touche, qualifiant ce bruit de couloir de « pas crédible », avant de rappeler qu’il était toujours lié au club bianconero. Du côté de la Vieille Dame, en revanche, on aimerait plutôt se séparer du soldat Pogba.

Pogba prêt à baisser son salaire

Le retour de suspension du champion du monde 2018 implique le rétablissement de son salaire annuel XXL de 8 M€. Une mauvaise nouvelle pour les finances de la Juve. Sauf que Pogba semble bel et bien décidé à revêtir à nouveau le maillot de la Juventus… même s’il n’a toujours pas parlé avec son nouvel entraîneur Thiago Motta. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de le voir et de lui parler, mais ce moment viendra. Je pense que je reviendrai prêt à m’entraîner et à jouer avec la Juve. Je suis maintenant un joueur de la Juve. C’est tout ce qu’il y a dans ma tête aujourd’hui », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Preuve de sa volonté de faire son retour avec les Bianconeri, Pogba a même fait savoir qu’il était disposé à faire des sacrifices financiers pour rejouer avec son équipe. « Je suis même prêt à baisser mon salaire pour jouer à nouveau pour la Juve. Je veux revenir. (…) Tout ne dépend pas de moi, mais aussi des plans de la Juve et de la façon dont je m’entraîne. Je veux me mettre au niveau des autres pour suivre l’équipe de Thiago Motta : maintenant, la réalité est que je suis un joueur de la Juve et que je me prépare à jouer pour la Juve. » Le message est passé.