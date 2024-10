Paul Pogba annonce la couleur pour son avenir

Testé positif à la substance dopante DHEA lors d’un match de Serie A avec la Juventus et suspendu pour quatre ans, en février dernier, Paul Pogba a vu sa sanction être réduite de quatre ans à 18 mois. Une réduction confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport, alors que le milieu de terrain pourra retourner à l’entraînement avec les Bianconeri en janvier 2025 et son retour sur les terrains serait alors pour mars 2025. Pour la première fois, l’international français a évoqué son avenir.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, où il assure qu’il «n’avait rien fait donc pourquoi on devrait me donner quatre ans ?», Paul Pogba va donc retrouver les terrains en mars prochain et assure qu’il s’agit d’une seconde chance, d’un second souffle pour sa carrière, à 31 ans. «Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation», a ajouté la Pioche, alors que la presse italienne assurait que la Juventus souhaitait se séparer de son lourd contrat pour faire plus de place aux jeunes dans le projet de Thiago Motta.

Paul Pogba ouvert à un retour en Ligue 1

Questionné sur son avenir et notamment la rumeur OM, qui a rapidement pris de l’ampleur, le Champion du monde 2018 assure être «encore sous contrat donc ce n’est pas crédible (…) Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation». Tout en assurant être ouvert à un futur en Ligue 1 : «on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne suis pas obligé de dire non», a-t-il ajouté, avant d’évoquer l’équipe de France.

Tout en restant prudent, en expliquant que son objectif est surtout de revenir en forme, après une suspension qui dure depuis février dernier. «C’est juste ça, retrouver les terrains. Il y a des joueurs en équipe de France. Ce n’est pas parce que Paul Pogba qui a gagné la Coupe du monde va revenir que les autres vont s’asseoir», a terminé Paul Pogba, en assurant que Didier Deschamps l’avait toujours soutenu. Le milieu de terrain bianconero a encore quelques mois pour revenir en forme.