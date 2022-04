Issiaka Kamate, le dernier talent français à la conquête de l'Inter

Avec l'état de São Paulo, au Brésil, l'Île-de-France est le plus gros vivier de talents au monde. L'Inter le sait et n'hésite pas à venir régulièrement y piocher dans l'espoir de trouver la perle rare. On peut citer pêle-mêle Jonathan Biabiany, Andreaw Gravillon, Axel Bakayoko ou encore Christopher Attys. Issiaka Kamate, né en 2004, est l'un des derniers footballeurs en herbe à avoir tapé dans l'œil des Nerazzurri.

La suite après cette publicité

Repéré au FC Montfermeil, le prometteur milieu relayeur, identifié par l'agence Power Soccer Management, a passé trois mois à l'essai du côté du club lombard en fin de saison dernière. Un test plus que concluant puisque les Milanais lui ont purement et simplement offert un premier contrat professionnel de trois ans une fois l'été venu. «Signer pro à l'Inter à seize ans et demi, c'est un truc de ouf», lançait-il il y a quelques semaines dans les colonnes de L'Équipe Magazine.

Progrès payants

Depuis, le jeune homme, qui a déjà eu la possibilité de passer deux séances avec les professionnels sous les ordres de Simone Inzaghi, est sur la pente ascendante, comme le confirment ses statistiques. Il a ainsi disputé 23 rencontres, inscrivant 5 réalisations et délivrant 4 passes décisives. Rayonnant dans l'entrejeu, il progresse à grands pas. «J'ai vite grandi ici. J'ai appris la rigueur, le respect et je me suis structuré. Je suis là pour exploser !», expliquait-il.

L'histoire est en marche. Selon nos informations, l'Inter compte en effet le lancer en Primavera et en Youth League la saison prochaine. Mieux, s'il poursuit sa progression d'ici la fin de l'exercice, le natif de Villepinte pourrait même convaincre l'encadrement lombard de le convoquer avec le groupe professionnel pour la reprise et le début de la préparation estivale. L'ascension d'Issiaka Kamata ne fait peut-être que commencer !