PSG : la sortie remarquée d'Éric Di Meco sur Thiago Silva

Thiago Silva (35 ans) a peut-être disputé sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Huit ans après son arrivée et au terme d'un exercice 2019/2020 arrêté prématurément en raison de la pandémie de coronavirus, le défenseur central se retrouve en fin de contrat au 30 juin. Le capitaine parisien se serait néanmoins entendu avec son directeur sportif, Leonardo, sur les contours d'un nouveau bail dans la capitale. Cependant, rien n'est officiel pour le moment. Éric Di Méco, lui, n'est pas favorable à la prolongation de l'international brésilien (89 sélections, 7 buts). Le consultant pour RMC n'a pas mâché ses mots sur les ondes de la chaîne de radio.

« Pour moi, c'est celui qui incarne la loose parisienne. Il a été dans toutes les catastrophes parisiennes et souvent il s'est liquéfié dans ces moments-là. En plus, il paraît qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit en ce moment (dossier de la baisse des salaires). Tu as des défenseurs centraux qui jouent sur le côté (Diallo, Kehrer). Tu as Marquinhos qui joue au milieu, pour moi il est énorme derrière donc ça permettrait de le mettre derrière. Si Thiago Silva s'en va, je pense que tu peux t'en passer. Je n'enlève pas ses qualités. Tu n'es peut-être pas obligé de recruter un défenseur central. En prenant un milieu défensif, tu fais redescendre Marquinhos et tu ne t'affaiblis pas », a-t-il lancé.