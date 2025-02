Scandale arbitral en Liga : Lamine Yamal donne une leçon au Real Madrid

L’ambiance est délétère en ce moment en Espagne entre les clubs de Liga et les arbitres. Mais à l’heure où des dirigeants viennent au micro pour crier à l’injustice et que certains font des communiqués pour dénoncer un scandale mondial, la parole la plus sage est venue d’un joueur de 17 ans. Interrogé sur ces décisions arbitrales polémiques, Lamine Yamal a lâché ses vérités.

« Je ne pense pas que nous puissions nous plaindre, que ce soit Madrid, le Barça et l’Atlético. Je pense que les arbitres essaient de faire de leur mieux. Des matches comme ceux contre Alavés et Leganés ne font pas l’objet d’autant de discussions et il y a peut-être plus d’actions controversées. Mais les arbitres font de leur mieux. C’est un travail très difficile, car il y a toujours quelqu’un pour se plaindre. Nous sommes très heureux », a-t-il confié dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.