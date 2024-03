Manchester United, Séville FC : ça ne s’arrange pas pour Hannibal Mejbri…

La carrière d’Hannibal Mejbri (21 ans) peine à décoller. Après avoir quitté l’AS Monaco en 2019 pour filer à Manchester United, le crack tunisien a passé deux saisons chez les Red Devils avant d’être prêté en Championship, à Birmingham durant la saison 2022/2023. Une année chez les Blues durant laquelle il a inscrit 1 but et délivré 6 passes décisives en 41 matches. De retour à Old Trafford, le milieu offensif sous contrat jusqu’en 2025 était mis sur le marché. En vain.

Repris publiquement par son coach

Ce n’est que six mois plus tard que le Séville FC a pu obtenir son prêt le 15 janvier dernier, après avoir longuement discuté avec le joueur pour le convaincre de rallier l’Andalousie. Une option intéressante pour les dirigeants mancuniens qui pensaient voir leur talent rejoindre un club expérimenté en Europe avec la possibilité d’avoir un temps de jeu conséquent. En vain. Deux semaines plus tard, après seulement un bout de match joué (30 minutes contre Girona), Mejbri se faisait reprendre publiquement par son entraîneur Quique Sánchez Flores.

« Nous allons lui donner l’espace nécessaire pour qu’il comprenne où il est, qu’il est à Séville et ce que cela signifie. Il doit savoir où il est et nous voulons le voir. Nous lui avons parlé et nous pensons qu’il a besoin d’un peu de temps pour apprendre. (…) C’est le genre de joueur qui atterrit soudainement dans un grand club comme Séville, avec des attentes maximales. Il devrait faire un pas en avant pour comprendre ce que nous voulons. » Un coup de pied aux fesses salutaire ? Pas vraiment. Les deux matches suivants, Sánchez Flores ne lui a donné que dix petites minutes à jouer. Ce n’est que le 2 mars dernier, face à la Real Sociedad, que le Tunisien a pu profiter de sa première titularisation pendant 52 minutes.

Manchester United s’impatiente

Une situation qui interpelle. Séville s’est démené pour le recruter, mais son coach ne lui laisse que des miettes. Le joueur paie-t-il une arrivée au sein d’un club en pleine crise sportive (16e du classement de Liga) ? Le 15 février dernier, son coach pointait surtout du doigt un manque d’implication. « J’ai essayé de lui expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est similaire à celle du club d’où il vient, où le sacrifice est plus important que le talent. Nous n’irons nulle part seulement avec le talent. Nous avons besoin d’organisation, d’envie, d’envie de jouer. Il a les conditions, mais il doit comprendre tout cela ».

Début mars, une éclaircie semblait se dessiner. « Le garçon atteint un autre niveau de compréhension et il est capable de jouer à tout moment. Il y a eu un atterrissage difficile, mais ç’a été plus mental qu’au niveau du jeu. Passer de Manchester United à Séville… Ici, nous sommes dans une situation très difficile. À Manchester, vous êtes dans les cinq premiers et ici vous êtes dans les cinq derniers. Il a rejoint une équipe très difficile. Cela change beaucoup de choses », déclarait Sánchez Flores qui le faisait débuter dans la foulée face à la Real Sociedad. Mais depuis, Hannibal Mejbri n’est plus réapparu lors des deux derniers matches du club de Nervion. Et selon AS, cette situation agacerait fortement MU qui n’apprécierait pas du tout le très faible temps de jeu de son joueur de 21 ans.