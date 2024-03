Chelsea : Mauricio Pochettino monte au créneau pour Sterling

Chelsea est dans le dur depuis le début de la saison. Certains parviennent à tirer un peu leur épingle du jeu à l’image de Cole Palmer ou de Conor Gallagher mais d’autres ont plus de mal, à l’image de leur club. C’est le cas de Raheem Sterling, tout de même 8 fois buteur et 9 fois passeur en 33 rencontres toutes compétitions confondues. L’ailier anglais est la cible de critiques, notamment de ses propres supporters. Il a même été sifflé par quelques fans lors de la victoire des Blues contre Leeds en FA Cup cette semaine, ce que ne comprend pas Mauricio Pochettino.

La suite après cette publicité

«Quelqu’un me l’a dit mais je ne les ai pas entendu (les sifflets), explique le coach argentin face à la presse. Je ne suis ici que depuis neuf mois, je ne comprends pas pourquoi cela arrive. Il est difficile de savoir pourquoi exactement. Il est pleinement engagé pour Chelsea, il se porte bien et il est toujours très investi. Il fait partie des joueurs qui participent à 99% des entraînements, il est toujours volontaire et disponible. Parfois il est bon, parfois moins bon mais c’est comme tous les joueurs.» A Sterling de montrer sur le terrain qu’il peut changer les choses.