OM : le Genoa casse sa tirelire pour acquérir définitivement Vitinha !

Arrivé du côté de l’Olympique de Marseille en janvier 2023, Vitinha nourrissait de grands espoirs, qui plus est après une première belle expérience sous les couleurs de Braga. Oui mais voilà, en terres marseillaises et face à la pression de l’Orange Vélodrome, le natif de Cabeceiras de Basto, recruté pour la somme record de 32 millions d’euros, n’a jamais su s’imposer. Résultat ? Après un prêt de quatre mois au Genoa, le Portugais de 24 ans a finalement décidé de quitter définitivement la formation olympienne.

«Bonne continuation Vitor Vitinha. L’attaquant portugais quitte l’Olympique de Marseille et s’engage définitivement avec le Genoa», précise à ce titre le club marseillais pour officialiser la nouvelle. Le montant de l’opération pourrait dépasser les 20 millions d’euros en fonction des bonus. Un moyen de bien limiter les pertes pour Marseille. Par ailleurs, une clause de rachat, dont le montant est de 42 M€, a aussi été incluse par l’OM. Un énorme flop, et ce malgré la confiance affichée par les hautes sphères marseillaises lors de son arrivée.

L’OM limite la casse…

«J’ai confiance en Vitinha. Particulièrement parce qu’on voit que ses qualités pour obtenir des actions, en particulier dans la surface, et surtout quand il est au corps à corps avec les défenseurs, je crois qu’il a beaucoup de potentiel», avait ainsi noté Pablo Longoria en novembre 2023, avant de le laisser filer en prêt quelques semaines plus tard. Et pour cause, lors de son passage sur la Canebière, Vitinha n’aura malheureusement pas marqué les esprits…

En 46 matchs disputés sous le maillot marseillais toutes compétitions confondues, il n’a ainsi inscrit que six buts et distillé quatre passes décisives. Un rendement bien trop faible le propulsant finalement vers la sortie. En Italie, le droitier d’1m78 tentera désormais de se relancer, lui qui a rapidement convaincu la direction des Rossoblu. Apparu à neuf reprises en Serie A sous les ordres d’Alberto Gilardino, il a inscrit deux buts. Suffisant pour convaincre le board du Grifone et séduire les pensionnaires de Luigi-Ferraris.