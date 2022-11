CdM 2022 : ça a chauffé entre Lionel Messi et Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Ces dernières années, Robert Lewandowski et Lionel Messi ont eu quelques échanges de propos plus ou moins tendus. Des apparitions médiatiques qui ont fait du bruit, notamment quand le Polonais avait demandé à ce que « Messi soit sincère et ce que ne soient pas des mots creux » lorsque l'Argentin avait dit que c'est l'ancien du Bayern qui méritait le Ballon d'Or. Et ce soir, pendant le duel entre la Pologne et l'Argentin, ça a un peu chauffé.

Pendant le match, le buteur du FC Barcelone a fait une faute sur La Pulga. Froidement, ce dernier a ensuite ignoré le Polonais qui semblait vouloir s'excuser, sans rien dire. Une séquence qui a vivement fait réagir sur les réseaux sociaux. Mais comme le rapporte Sport, les deux hommes se sont salués à la fin du match, échangeant quelques mots au passage et enterrant la hache de guerre.