OM : les regrets de Valentin Rongier après la défaite contre le PSG

Ce dimanche, le PSG s’est imposé à domicile face à l’OM en clôture de la 26e journée de Ligue 1. Un succès précieux pour les Parisiens qui filent vers le 13e titre de leur histoire après ce succès face à son rival historique et son dauphin cette saison dans l’élite. Titularisé lors de cette rencontre après les blessures de Bennacer et Hojbjerg, Valentin Rongier a fait part de sa frustration au micro de DAZN après la rencontre :

«Le score est un peu lourd, je trouve. On peut éviter de prendre les buts qu’on a pris quand on regarde la physionomie du match. Il faut que l’on regarde encore le match. On a eu des très belles séquences et on les a mis en difficulté. On aurait pu ramener mieux que ça. La première période est frustrante. Je trouve qu’on a dominé en première période mais on se prend des buts idiots. Il faut garder le positif pour que l’on continue.»