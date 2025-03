Rafael van der Vaart présente ses excuses à Lamine Yamal

Quelques jours après avoir subi les critiques de l’ancien international néerlandais Rafael van der Vaart, Lamine Yamal a inscrit un but décisif pour guider l’Espagne vers une qualification en demi-finale de Ligue des Nations, où la Roja retrouvera les Bleus. De quoi faire rétropédaler l’ancien joueur du Real Madrid. «Ce but était vraiment exceptionnel. Un but de classe mondiale, un joueur de classe mondiale. Je lui conseille néanmoins de ne pas trop s’inquiéter quand un ancien joueur trop gros qui dit quelque chose sur lui. Cela n’a aucune importance», a raconté l’ex-milieu de terrain au micro de NOS.

Il y a quelques jours, Van der Vaart avait critiqué l’attitude du jeune ailier barcelonais, soulignant que «ses gestes me gênent un peu, et j’ai de bonnes intentions. Quand on reçoit autant d’éloges à 17 ans, on finit aussi par croire que le monde entier tourne autour de soi. Si vous avez des gestes et que vous vous prenez pour un dieu, vous risquez de devenir une personne moins agréable. Je vois juste que son pantalon est un peu tombé ; il est un peu trop bas.» Des excuses à l’image de ses critiques donc, difficilement compréhensibles.