Qualifs Euro 2024 : la Suisse accrochée par la Biélorussie, la Tchéquie souffre face aux Iles Féroé

Suite des éliminatoires de l’Euro 2024. Ce dimanche, la Suisse recevait la Biélorussie au Kybunpark de Saint-Gall. La Nati espérait un résultat positif pour creuser l’écart en tête de la poule I. Dominateurs dans le jeu et maîtres de la possession, les hommes de Murat Yakin ont pris l’ascendant sur leurs adversaires grâce à l’inusable Xherdan Shaqiri (1-0, 28e), auteur d’une balle frappe enroulée à l’extérieur de la surface. Au retour des vestiaires, Maks Ebong est venu punir une équipe suisse indisciplinée en marquant de la tête (1-1, 61e) avant que Denis Polyakov (1-2, 69e) puis Dmitri Antilevski (1-3, 84e) profitent des trous d’airs laissés par la défense helvète pour donner l’avantage à leur sélection. Dos au mur, les Helvètes ont réagi coup sur coup pour accrocher le point du nul via des réalisations de Manuel Akanji (2-3, 89e) et de Zeki Amdouni (3-3, 90e). Conséquence, la Suisse (15 points) n’en profite pas et reste à portée de la Roumanie (13 points).

En parallèle, la Tchéquie croisait le fer avec les Iles Féroé sur la pelouse du Doosan Arean de Plzen. Sévèrement battue par l’Albanie en milieu de semaine (3-0), la sélection tchèque était dans l’obligation de réagir pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne. Les ouailles de Jaroslav Silhavy se sont longtemps heurtées à la défense adverse pendant de longues minutes avant de trouver la faille par l’intermédiaire de Thomas Soucek. Le joueur de West Ham est venu convertir un penalty à la 74e minute pour sceller la victoire de son équipe (1-0). Ce succès permet aux Tchèques (11 points) de reléguer la Pologne au troisième rang et de se rapprocher de l’Albanie, en tête dans ce groupe E (13 points).