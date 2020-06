Le FC Barcelone prêt à payer pour que Philippe Coutinho parte

Le FC Barcelone va devoir décider de l'avenir de Philippe Coutinho. Prêté depuis deux saisons au Bayern Munich, le milieu de terrain offensif ne sera pas conservé par l'écurie bavaroise. Il devra donc revenir dans les rangs catalans, mais pour y rester ou être vendu dans la foulée ? Afin de se décider à ce sujet, le Barça s'entretiendra selon Mundo Deportivo avec l'agent du Brésilien, Kia Joorabchian, la semaine prochaine.

Rester au club est une option, même si les Blaugranas doivent récupérer des liquidités cet été. Si un départ sera décidé, celui-ci pourrait intervenir en Premier League, championnat apprécié par l'intéressé et dans lequel il a joué entre 2013 et 2018. Plusieurs formations anglaises sont intéressées pour lui offrir une nouvelle opportunité de carrière : Arsenal, Tottenham, Chelsea, Leicester et Newcastle. Et selon le Telegraph, les Culés seraient même prêts à payer une partie du salaire de celui qu'ils ont recruté en janvier 2018 pour la somme de 145 M€ si un départ se faisait sous forme de prêt.