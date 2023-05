Serie A : l’Inter assure la Ligue des Champions après sa victoire contre l’Atalanta

Ce samedi soir de l’autre côté des Alpes, l’Inter Milan avait un gros coup de pression à mettre sur la Lazio Rome. Opposés à l’Atalanta Bergame au stade Giuseppe-Meazza, les Nerazzurri avaient pour objectif, au moins provisoirement, de récupérer. En mission, les hommes de Simone Inzaghi ont démarré le pied au plancher. Romelu Lukaku (1-0, 1e) puis Nicolo Barella (2-0, 3e) ont offert un break précoce aux Lombards. Sonnés, les Bergamasques sont néanmoins parvenus à réagir en toute fin de premier acte grâce à Mario Pasalic (2-1, 36e).

Au retour des vestiaires, les Interistes ont poussé pour refaire le break mais Lautaro Martinez (52e), Calhanoglu (56e) et Barella (75e) se sont cassés les dents sur un grand Sportiello. Malgré les efforts du portier de l’Atalanta, il a cédé sur un nouveau coup de boutoir de l’attaquant argentin qui a permis aux siens de refaire l’avantage (3-1, 77e). Et même si le but contre son camp d’André Onana sur une lourde frappe de Luis Muriel (3-2, 90+1e) a fait passer un frisson dans les rangs milanais, l’Inter avait assuré l’essentiel en récupérant la deuxième place mais en s’assurant une place en Ligue des Champions la saison prochaine. De son côté, l’Atalanta dit quasiment adieu à la C1.

