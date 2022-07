Bordeaux : la réaction de Gérard Lopez suite à la rétrogradation en National 1

La nouvelle est tombée plus tôt dans la soirée. La Commission d'appel de la DNCG a refusé l'appel des Girondins de Bordeaux, qui avaient été rétrogradés en National 1 le 14 juin dernier suite à un premier examen de sa situation. Les documents présentés par Gérard Lopez et son plan pour prouver que le club pouvait survivre financièrement n'a toujours pas convaincu l'organisme qui surveille les comptes des clubs français, et cette première sanction a été maintenue.

L'homme d'affaires a donc tenu à s'exprimer dans les heures qui ont suivi. « Cette décision injuste est inacceptable et incompréhensible. Je le dis trais clairement ce soir aux supporters, au Bordelais, et à tous ceux qui ont le sang marine et blanc : je me battrai jusqu'au bout et c'est la raison pour laquelle, nous avons décidé d'exercer un recours contre cette décision inique », a déclaré le président bordelais Gérard Lopez.

Le club craint une disparition suite à cette décision

De son côté, le club a aussi publié un communiqué officiel. « La commission d’appel de la FFF a confirmé la décision de la DNCG prononçant la relégation le FC Girondins de Bordeaux en National 1. Le club exprime son incompréhension face à cette décision. Le club et son actionnaire ont en effet présenté un projet considéré par tous les professionnels comme solide et qui répond point par point aux attentes exprimées par la commission en première instance. Par cet effort collectif, le FC Girondins de Bordeaux dispose ainsi des moyens financiers pour participer au championnat de Ligue 2 la saison prochaine, avec le budget le plus élevé de ce championnat, et poursuivre son objectif de remontée rapide en Ligue 1. Il démontre l’engagement plein et entier de Gérard Lopez dans le sauvetage du club », peut-on lire.

« L’accord répond en effet en tous points aux exigences exprimées par la DNCG formulées lors de l’audience du 14 juin dernier pour un financement total de plus de 40 M€. Un réengagement fort de l’actionnariat à travers une recapitalisation du club malgré le contexte. Une restructuration significative de la dette financière du club consentie par les créanciers. Un report et un rééchelonnement des loyers pour le stade, consenti par Bordeaux Métropole. Une ligne de trésorerie mise à la disposition du Club pour préfinancer son objectif de ventes de joueurs. Par cette décision, la Commission d’appel de la FFF met en péril la survie du club, avec des conséquences désastreuses pour tout l’écosystème local : salariés, supporters, prestataires, bénévoles, élèves du centre de formation, exploitants du stade, et bien d’autres », conclut le communiqué.