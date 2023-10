France U19 : match nul prolifique contre la Suisse

Ce mardi, l’équipe de France U19 terminait son stage à Marbella par une rencontre face à leurs voisins suisses. Et après un match nul contre l’Australie jeudi dernier et une victoire face à la Belgique samedi, les ouailles de Jean-Luc Vannuchi avaient envie de finir ce rassemblement sur une bonne note. Finalement, à l’issue d’une rencontre riche en rebondissements, France et Suisse se sont quittées dos à dos.

Très rapidement menés suite à deux buts de Junior Arlet Zé (9e) et Roméo Beney (15e), les Bleuets ont su revenir dans la partie avant la mi-temps grâce à un doublé de Steve Ngoura. Le jeune attaquant du Havre s’est même offert le triplé au retour des vestiaires mais Calixte Ligue a remis les deux nations à hauteur en fin de rencontre. Score final : 3-3 et du spectacle pour les spectateurs !