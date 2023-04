Quand le coach adjoint de la Juventus veut "manger le coeur" de Luciano Spalletti

Saison rêvée pour Luciano Spalletti et le Napoli. Certes, les Partenopei ont été éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions mais le titre se profile doucement. Une issue qui s’est davantage précisée dimanche dernier avec une victoire 1-0 du Napoli sur la pelouse de la Juventus. Alors que Giacomo Raspadori est allé cherché la victoire en toute fin de rencontre (90e +3), Angel Di Maria (83e) et Dusan Vlahovic (90e +1) s’étaient vu logiquement refuser leurs buts pour une faute et un ballon sorti du terrain.

Néanmoins, cela a particulièrement irrité les rangs de la Juventus et notamment Marco Landucci, l’adjoint de Massimiliano Allegri. Comme le rapporte la Stampa, il se serait retrouvé face au coach napolitain et lui aurait lâché ceci : "chauve de merde, je vais manger ton cœur." Une scène qui figurerait dans le rapport des délégués de la rencontre. Luciano Spalletti lui n’aurait pas réagi.

