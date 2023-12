Betis : Sergio Canales remporte sa bataille juridique contre Mateu Lahoz

La saison dernière, l’exclusion de Sergio Canales avait fait couler beaucoup d’encre de l’autre côté des Pyrénées. Pour la première fois de sa carrière, l’ancien milieu offensif du Real Bétis écopait de deux avertissements coup sur coup, synonyme de carton rouge, par Mateu Lahoz dans les ultimes secondes de la partie face à Cadix (0-0) pour protestation. Sanctionné d’une amende de 601€ et suspendu quatre matchs, l’Ibère avait reçu le soutien du club andalou qui décidait de déposer un recours auprès de la Commission d’appel de la RFEF.

Ce mercredi, As nous informe que le Tribunal administratif de Madrid a rendu son verdict et tranché en faveur du joueur transféré à Monterrey cet été en estimant que les «principes de typicité, de culpabilité et de présomption d’innocence de Sergio Canales avaient été violés» et motivés par une erreur d’interprétation dans ses déclarations. Ainsi, le milieu de terrain de 32 ans n’aura donc pas besoin de purger le reste de sa suspension ni de régler l’amende. «J’ai toujours dit que mon comportement avec les arbitres sur et en dehors du terrain a été exemplaire, leur montrant le plus grand respect tout au long de ma carrière professionnelle. C’est comme ça depuis que j’ai fait mes débuts en 2008 et ça va continuer comme ça maintenant que je suis au Mexique», a-t-il exprimé en apprenant la décision de justice.