Luis Suarez commence à inquiéter l'Atlético de Madrid, Manchester United chaud sur Raphaël Varane

MU se positionne sur Varane

La presse espagnole révélait ce week-end que le Real Madrid pourrait laisser filer son défenseur central français, Raphaël Varane, l'été prochain. Les Merengues souhaitent que le champion du monde 2018 prolonge son contrat, mais, visiblement, l'ancien Lensois ne serait pas enclin à le faire prochainement. Une raison pour les Madrilènes de ne pas le retenir si l'occasion se présente à l'été. Et selon la presse anglaise du jour, ici le Manchester Evening News, l'information n'est pas passée inaperçue du côté de Manchester United. Selon le média, les Red Devils se seraient positionnés afin de faire comprendre au joueur et au Real qu'ils étaient intéressés par son profil. Avec le possible départ de Ramos et pourquoi pas de Varane, serait-ce le début d'une nouvelle ère en défense centrale la saison prochaine au sein de la Casa Blanca ?

CR7 égale Pelé

Un nouveau but hier contre La Spezia (victoire 3-0 de la Juventus) et ça fait 767 réalisations en carrière pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais est devenu hier le 3e meilleur buteur de toute l'Histoire du football, mais est surtout revenu à égalité avec un autre Dieu vivant, le Roi Pelé. Ce qui ne manque pas d'enflammer la presse italienne ce matin, qui parle d'un soir «historique». «CR767 comme Pelé», s'amuse La Gazzetta dello sport. Pour Tuttosport, «Cristiano est bel et bien le Roi de la Juventus». Le Portugais est donc désormais sur le podium de ce prestigieux classement. Devant lui, il lui reste un autre Brésilien, Romario, puis l'international autrichien des années 1930 à 1950, Josef Bican, qui trône en tête avec 805 buts. CR7 n'est donc plus qu'à 38 buts de devenir le plus grand buteur de tous les temps !

La disette de Suarez inquiète l'Atlético

Toute la presse madrilène ne parle que d'une chose depuis un ou deux jours : le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real qui aura lieu dimanche après-midi. C'est une véritable finale pour le titre surtout du côté de la Casa Blanca qui est toujours à 5 points des Colchoneros et qui doit se rapprocher si elle veut conserver son titre. Les hommes de Diego Simeone, de leur côté, espèrent que leur buteur, Luis Suarez, va retrouver de son efficacité. Muet depuis 5 matches, comme l'indique Marca ce matin, il va tenter de faire partir «la malchance» qui s'est ressentie ces dernières semaines sur les résultats de l'Atléti. Thomas Lemar et ses coéquipiers espèrent que la disette de l'Uruguayen est bientôt terminée.