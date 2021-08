Carlos Vinícius file deux ans au PSV

«Carlos est un attaquant complet, qui ajoute notamment de la force et de la hauteur à notre ligne d'attaque. Un bon joueur, qui est sur notre radar depuis longtemps. Ces derniers jours, une opportunité s'est présentée et nous avons immédiatement réagi», a déclaré John de Jong, le directeur technique du PSV Eindhoven après la signature du Brésilien de 26 ans.

Ce dernier est prêté pour deux saisons, avec une option d'achat, par son club de Benfica. Prêté à Tottenham Hotspur entre octobre 2020 et juin 2021, Carlos Vinícius a peu joué en championnat avec les Spurs, même s'il a profité des miettes pour inscrire 10 buts et offrir 3 passes décisives en 22 matches, toutes compétitions confondues.

Just call him 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐠𝐨𝐥.

He's here for ⚽⚽⚽!#VooruitCarlos