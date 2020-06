Jean-Pierre Papin annonce son arrivée sur le banc du C’Chartres Football

Jean-Pierre Papin reprend du service. Disparu des écrans radars depuis son passage au Bassin d’Arcachon, le Ballon d’Or 1991 (consultant chez beIN Sports) a confié à L'Est Républicain qu’il allait entraîner le club de C’Chartres Football en National 2 et succèdera à Jean-Guy Wallemme

« Oui, on est d’accord avec le président, Gérard Soler, depuis un petit mois. (…) Je serai à Chartres ce mercredi 3 juin et jeudi, mais je ne connais pas encore mon programme. Je vais certainement rencontrer des gens, commencer à apprendre à se connaître. » Papin a signé un contrat d’un an plus deux en option.