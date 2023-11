Le Bayern Munich passe à l’attaque pour Assan Ouedraogo

Nous vous le présentions il y a à peine un mois. Oui, Assan Ouédraogo est bien la pépite allemande qui aiguise l’appétit des cadors européens. Comme l’explique Florian Plettenberg, journaliste allemand pour Sky Sport, une première rencontre a eu lieu entre les représentants du milieu de terrain et la direction du Bayern Munich.

Une réunion jugée positive, puisque le Bayern a assuré qu’il compterait s’appuyer tout de suite sur le joueur âgé de seulement 17 ans, et qu’il ne l’enverrait pas s’aguerrir en prêt. La concurrence est rude sur ce dosser, et selon Pettenberg, les mieux placés, à l’heure actuelle, pour récupérer le joueur, qui évolue en deuxième division à Schalke 04, sont le Bayern, le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort. Les choses devraient se décanter durant le mercato hivernal.