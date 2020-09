Nîmes : c'est bouclé pour Karim Aribi

Pour le moment, le mercato du Nîmes Olympique est pour le moins réussi. Le latéral gauche norvégien Birger Meling (un but et deux passes décisives), le gardien Baptiste Reynet et le milieu défensif paraguayen Adrian Cubas (un but) se sont parfaitement adaptés et ont apporté une plus-value immédiate à la formation coachée par Jerôme Arpinon. Mais il manque encore deux joueurs au club gardois pour être fin prêt pour la saison à venir, à savoir un attaquant et un milieu offensif gauche.

Si la direction nîmoise a plusieurs pistes en étude pour le milieu, cette dernière a déjà trouvé son futur attaquant en la personne de Karim Aribi. Cet attaquant algérien (1m92) véloce et doté d'un bon jeu de tête est passé par le CR Belouizdad et le DRB Tadjenanet en Algérie avant de débarquer en Tunisie du côté de l'Étoile Sportive du Sahel avec qui il reste sur 10 buts inscrits en 10 matches de Ligue des Champions africaine. Selon nos informations, le Fennec de 26 ans, qui attend son visa, est attendu en début de semaine prochaine à Nîmes et devrait coûter 800 000 € aux Crocodiles.