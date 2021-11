Vers une Ligue 3 dans trois ans ?

Alors que la Ligue 1 devrait passer à 18 équipes à partir de la saison 2023/2024, la Ligue 2 devrait également connaître ce changement lors de l'exercice suivant, et ce après un vote favorable à 78% par les dirigeants du second échelon. Cette mesure sera néanmoins sous réserve de validation de l’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP) et de la Fédération Française de Football (FFF). Et selon les informations de l'Équipe, ces changements successifs pourraient amener la création d'une Ligue 3 professionnelle à partir de la refonte de l'actuel Championnat National, déjà à 18 clubs.

Un ensemble de décisions soutenu par le président de l'AC Ajaccio Christian Leca : «notre décision s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du football français. Il s’agit de remettre le foot à niveau après les graves crises traversées. Il y a une remise à plat générale. Soit on décidait de s’exclure de ce projet et on restait au bord de la route, soit on essaye de sauver ce qui peut l’être en accompagnant les réflexions menées pour améliorer le foot français et mieux valoriser aussi notre championnat (la L2, nldr).»