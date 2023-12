Séville : les joueurs insultés par une poignée de supporters après l’élimination en C1

En ballottage défavorable avant le coup d’envoi, le FC Séville devait impérativement ramener les trois points de Lens pour être reversé en Ligue Europa. Après avoir dominé la première mi-temps de la tête et des épaules sans trouver la faille et malgré le but de Sergio Ramos pour enflammer la fin de partie, les Nervionenses ont été cueillis à froid par les Lensois dans le temps additionnel (2-1). Avec cette défaite, le club andalou termine donc à la quatrième place du groupe B et sort par la petite porte.

Au-delà la contre-performance en France, le FC Séville a déçu tout au long de la compétition. Habitué à jouer les rôles de premier plan en Coupe d’Europe, la formation espagnole n’a pas remporté la moindre confrontation au cours de cette campagne 2023-24 (2 nuls, 4 défaites) et devra désormais se concentrer sur son opération maintien en championnat au grand dam des fans qui comptaient sur une qualification au minimum en C3 pour sauver leur saison. Frustrés par la tournure des événements, une poignée de supporters ont pris à partie les partenaires de Sergio Ramos à la sortie du stade Bollaert-Delelis. Certaines insultes ont notamment fusé à l’égard des cadres de l’effectif de Diego Alonso comme peuvent en témoigner les caméras d’El Chiringuito TV.