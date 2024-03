PSG : Luis Enrique se justifie après la sortie de Kylian Mbappé

C’est là où tout a commencé pour lui. De retour sur la pelouse du stade Louis II de Monaco ce vendredi soir avec le PSG, Kylian Mbappé a dû se rappeler d’une flopée de souvenirs de sa belle aventure monégasque. Outre ses réminiscences, le Bondynois savait également que c’était la dernière fois avant longtemps qu’il foulerait la pelouse du club du Rocher. En effet, alors que son départ vers le Real Madrid est acté, comme nous vous le révélions depuis le 7 janvier dernier, KM7 faisait, presque, ses adieux à un antre qui lui est cher.

En ce sens, il avait sûrement à cœur de réaliser une excellente prestation face au club de la Principauté. Pour autant, la première période de l’attaquant de 25 ans était maussade. Très peu trouvé, le capitaine de l’équipe de France n’a pas pesé face à la défense de l’ASM et a été crédité d’un petit 4 par la rédaction FM. À la fin du premier acte, Mbappé a même été fauché dans la surface par la défense asémiste. L’une des dernières images fortes de la première période du numéro 7 du PSG. Au retour des vestiaires, c’est Achraf Hakimi qui avait le brassard de capitaine et Mbappé est allé s’installer en tribunes auprès de son clan. Dès lors, les raisons de sa sortie étaient pour le moins floues.

Luis Enrique assume ses choix

Au retour des vestiaires, rien ne semblait pourtant indiquer une blessure de Kylian Mbappé. Ce dernier, rhabillé, affirmait même à des personnes présentes dans le tunnel de l’écrin monégasque qu’il se portait bien, dans des images captées par le diffuseur Prime Video. Dès lors, pourquoi Luis Enrique a-t-il sorti son meilleur joueur ? À quelques encablures de la manche retour de 8es de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad, le futur joueur du Real Madrid était-il préservé ? Souriant, ce dernier ne paraissait pas perturbé par la situation. Mis sur le banc contre Nantes et remplacé à la 67e minute de jeu contre Rennes, tout porte à croire que Kylian Mbappé est devenu un joueur lambda au PSG depuis l’annonce de son départ auprès du groupe. Face aux Bretons la semaine passée, Luis Enrique avait déjà sorti une déclaration sans équivoque sur son ailier : «tôt ou tard, nous devons apprendre à jouer sans Kylian Mbappé.»

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 55 24 35 16 7 1 54 19 2 Brest 43 23 16 12 7 4 34 18 3 Monaco 42 24 10 12 6 6 44 34 4 Nice 40 23 7 11 7 5 22 15 5 Lille 38 23 13 10 8 5 33 20 6 Lens 36 23 6 10 6 7 30 24 7 Rennes 35 23 8 9 8 6 35 27 Voir le classement complet

Ce vendredi soir, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a récidivé en sortant une déclaration du même acabit au micro de Prime Vidéo : «je suis surpris. J’ai passé assez de temps dans le football pour savoir que tout est important dans ce genre de clubs. Tôt ou tard, on devra jouer sans lui. Si c’est lié à son avenir ? Je dois adapter l’équipe pour savoir jouer sans lui. Ma réponse est celle-là. Tôt ou tard, il ne sera plus là. On doit s’habituer à cela. Je dois chercher la meilleure option pour l’équipe. Je ne veux pas polémiquer. C’est ma décision.» Interrogé encore sur ce cas en conférence de presse, l’entraîneur ibérique a récidivé : «expliquer ma gestion de Kylian? Je ne vais pas entrer dans ce jeu. Je suis un professionnel et ce que j’ai dit à vos collègues, c’est ce que je vais répéter jusqu’à la Real Sociedad. Il n’y a aucun problème, c’est simplement gérer une situation de la meilleure manière, de la façon que je pense être la meilleure. Rien d’autre.» Une chose est sûre, la donne a changé pour Kylian Mbappé sur la capitale. Un déclassement ? Peut-être pas. Mais Luis Enrique ne fera aucun cadeau à KM7 jusqu’à son départ de l’autre côté des Pyrénées. Et l’Espagnol traitera le meilleur buteur de l’histoire du PSG comme n’importe quel joueur de l’effectif parisien.