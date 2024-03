Monaco-PSG : Kylian Mbappé est allé s’installer en tribunes

En ouverture de la 24e journée de Ligue 1, le PSG s’est déplacé ce vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco. Bien que le niveau technique et l’intensité soient au rendez-vous, le score est resté vierge en première période malgré une nette domination monégasque. Pour ne rien arranger aux affaires parisiennes, Kylian Mbappé, pas dans un grand soir, a cédé sa place à la mi-temps sans qu’aucune raison officielle n’ait été donnée.

Dès lors, les versions ont été légion, bien que le Bondynois ait été touché à la cheville lors du premier acte. Et alors que le PSG se déplace à San-Sebastian la semaine prochaine pour défier la Real Sociedad en Ligue des Champions, on peut logiquement imaginer que Luis Enrique n’a pas voulu prendre de risques avec son meilleur joueur. En attendant, KM7 est apparu souriant en seconde période. Visiblement détendu, l’ancien joueur du Rocher est monté en tribunes pour s’installer avec son clan. Il en a même profité pour faire des selfies en cours de route et saluer le kop parisien.