Barça : Hansi Flick donne des nouvelles rassurantes de Lamine Yamal

La course au titre bat son plein en Liga avec un duel à trois équipes entre le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid tandis que Bilbao est également en embuscade. En attendant, un choc entre le Barça et l’Atlético aura lieu ce mardi lors de la demi-finale aller de Coupe du Roi. Un affrontement au sommet auquel devrait finalement prendre part Lamine Yamal. Finissant la rencontre face à Las Palmas avec le pied en sang ce samedi, le jeune prodige espagnol devrait jouer contre les Colchoneros comme l’a indiqué son entraîneur Hansi Flick hier en conférence de presse :

La suite après cette publicité

«Nous devons attendre et voir. Je pense qu’il pourra jouer, j’ai des sentiments positifs. Il faut attendre et voir. Nous ne pouvons pas dire que Lamine ou certains joueurs doivent être particulièrement protégés, cela doit être le cas pour tout le monde. Si vous ne donnez pas de carton jaune, vous répétez les fautes graves.» Voilà qui devrait rassurer les fans catalans.