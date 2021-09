Real Madrid - Sheriff Tiraspol : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec un duel entre le Real Madrid et le Sheriff Tiraspol. A domicile, les Merengues s'organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois comme dernier rempart. Devant lui, Nacho Fernandez, Eder Militao, David Alaba et Miguel Gutierrez prennent place. Positionné en sentinelle, Casemiro est accompagné par Federico Valverde et Eduardo Camavinga dans l'entrejeu. Le trio offensif voit lui les présences de Vinicius Junior, Karim Benzema et Eden Hazard.

De son côté, le Sheriff Tiraspol s'organise en 4-3-3 avec Georgios Athanasiadis comme dernier rempart. Devant lui, Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Gustavo Dulanto et Cristiano prennent place. Dimitrios Kolovos, Edmund Addo et Sebastien Thill se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, l'attaque est constituée d'Adama Traoré, Jasur Yakhshiboev et Frank Castañeda.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militao, Alaba, Gutierrez - Camavinga, Casemiro, Valverde - Vinicius, Benzema, Hazard

Sheriff Tiraspol : Athanasiadis - Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano - Kolovos, Addo, Thill - Traore, Yaxshiboyev, Castaneda