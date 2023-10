Liverpool - Everton : Sean Dyche fustige l’arbitrage

En Angleterre, un derby de la Mersey est toujours un rendez-vous immanquable pour les supporters d’Everton et de Liverpool. Même si les Toffees sont en difficulté ces dernières années, l’engouement est le même des deux côtés et cela nous offre, souvent, des rencontres animées. Ce samedi, Everton s’est déplacé sur la pelouse d’Anfield et finalement, les Reds se sont imposés sans grande difficulté et bien aidés par l’expulsion précoce d’Ashley Young (37e). Outre cette décision, les supporters d’Everton ont enragé sur les réseaux sociaux suite à une faute d’Ibrahima Konaté qui aurait dû valoir rouge à la 64e minute de jeu alors que les deux équipes étaient encore à égalité. Pour finir, Mohamed Salah a inscrit un doublé dans le temps additionnel en marquant sur un penalty jugé généreux par les Toffees.

La suite après cette publicité

Pour toutes ces décisions jugées litigieuses par les visiteurs, Sean Dyche, l’entraîneur d’Everton, a enragé sur les décisions arbitrales à l’issue de la rencontre : «pLeur joueur ne reçoit pas de carton pour une faute similaire et Young a reçu deux cartons pour la même chose. J’ai reçu un carton jaune pour avoir posé une question à ce sujet. Tout le stade s’est demandé ce qui se passait avec l’action de Konate. Leur manager le savait et cela s’est vu au remplacement immédiat du joueur. Ces décisions sont difficiles à prendre. Ce sont des décisions massives, qui font perdre la tête. Nous les avions réduits à un minimum d’occasions, en tout cas avant le penalty. Notre plan de jeu à dix a fonctionné, nous avons maîtrisé le match. C’est alors que cette grosse décision (sur Konaté) a changé la donne pour eux, ils savaient qu’ils s’en étaient tirés avec un penalty.»