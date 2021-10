LOSC-OM : les compositions officielles

Des formes opposées. Toujours englué en deuxième partie de tableau, le LOSC (13e) reste néanmoins sur deux victoires consécutives avant de recevoir l'Olympique de Marseille au stade Pierre-Mauroy (à suivre en direct commenté sur FM à 17h). Des Olympiens qui ont enchaîné un match nul à Angers et une défaite à domicile contre Lens, et qui auront à coeur de réagir pour ne pas s'éloigner du podium.

Pour cette rencontre, Jocelyn Gourvennec s'appuie sur un 4-4-2 classique, et par rapport au succès contre Strasbourg réintègre Onana au milieu, Bamba sur le côté et Yilmaz aux avant-postes. De son côté, Jorge Sampaoli opte pour un 5-3-2. Toujours pas de Mandanda dans le but. Pas plus que de Boubacar Kamara ou de Milik. Empilement de défenseurs avec Lirola, Saliba, Balerdi, Caleta-Car et Peres. Gerson, Rongier et Guendouzi sont en soutien du duo Dieng-Under. Dimitri Payet est lui forfait.

Les compositions officielles :

LOSC : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Onana, Bamba - David, Yilmaz

OM : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Balerdi, Luan Peres - Gerson, Rongier, Guendouzi - Under, Dieng

📋 𝐗𝐈 𝐃𝐄 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓 #LOSCOM



Les Olympiens choisis par 𝐽𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎𝑜𝑙𝑖 pour débuter la rencontre ! 💥



🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 🖤 pic.twitter.com/I11ug0TMiU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

