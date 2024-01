Nathaniel Adjei rejoint Lorient

Lorient continue son mercato hivernal. Après l’arrivée du latéral gauche Imran Louza et du latéral droit Panos Katseris, les Merlus viennent encore de renforcer leur secteur défensif. Et cette fois, il s’agit d’un défenseur central. «Le FC Lorient est heureux de vous annoncer l’arrivée, sous la forme d’un prêt, de Nathaniel Adjei (21 ans), le défenseur central d’Hammarby IF, club de première division suédoise. Après Eben Dugbatey, les frères Ayew et Alhassan Wakaso, un nouveau Ghanéen vient donc renforcer les rangs lorientais», précise le communiqué.

Il s’agit donc de la troisième recrue hivernale du club breton, qui portera le numéro 32 et sera présent à l’entraînement dès aujourd’hui. «C’est une très belle opportunité pour moi de signer chez les Merlus et de découvrir la Ligue 1, un championnat qui a vu de nombreux Ghanéens y évoluer», explique le joueur sur le site officiel du club.