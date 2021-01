Arsenal : Mesut Özil pourrait finalement rester

Pas enregistré en Premier League, ni en Europa League cette saison avec Arsenal, Mesut Özil a complètement disparu des radars. Alors que l'on s'attendait à le voir partir cet hiver (il aurait même trouvé un accord avec Fenerbahçe), la donne pourrait changer entre temps... En effet, les dirigeants londoniens s'activent en interne pour dégraisser l'effectif. Un premier départ a été enregistré : Sead Kolasinac est retourné en prêt à Schalke 04. Maintenant, l'objectif est de laisser filer Wiliam Saliba en prêt et d'alléger la masse salariale du club. De nombreux départs sont à attendre du côté de l'Emirates, et si l'effectif était réduit, alors peut-être qu'Özil pourrait réintégrer le groupe en 2021.

The Telegraph affirme que Mikel Arteta pourrait lui donner sa chance cette année. Il serait l'un des joueurs les plus performants et assidus à l'entraînement. En difficulté offensivement (16 buts inscrits cette saison, 15ème attaque du championnat), les Gunners pourraient avoir comme remède la réintégration de l'international allemand. L'entraîneur basque a déclaré que sa situation personnelle serait réévaluée à la fin du mercato hivernal. Alors Mesut Özil partira, partira pas ? Réponse d'ici un mois.