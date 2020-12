Arsenal : Mesut Özil s'est mis d'accord avec Fenerbahçe mais...

Et si on revoyait enfin Mesut Özil sur un terrain de football ? Plus apparu sous le maillot d'Arsenal depuis le mois de mars, le milieu offensif allemand de 32 ans voit son avenir être complètement barré chez les Gunners depuis qu'il a refusé de prolonger. En plus de cela, l'arrivée de Mikel Arteta ne l'a pas relancé. Pourtant il lui a d'abord laissé sa chance, mais lassé de ses mauvaises prestations, l'entraîneur espagnol a fini par écarter l'ancien du Real Madrid.

Et tant pis pour ses 400 000 € par semaine. Le club anglais jette par la fenêtre cette montagne d'argent mais ne veut pas d'un joueur malheureux dans son effectif. Il a bien tenté de s'en débarrasser l'été dernier mais les exigences salariales du gaucher en ont refroidi plus d'un. Désormais, il arrive en fin de contrat dans six mois et peut s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine à partir du 1er janvier. Les prétendants ne manquent pas.

Accord avec Fenerbahçe

En MLS, DC United et le LA Galaxy se sont renseignés, tout comme Al-Nassr en Arabie Saoudite mais c'est bien en Turquie qu'il devrait rebondir. Alors qu'Istanbul BB s'est penché sur sa situation, Özil devrait finalement atterrir du côté de Fenerbahçe. C'est Bild qui dévoile cette information ce vendredi. Le meneur de jeu s'est même mis d'accord avec le président du club stambouliote Ali Koc (53 ans) sur la base salariale du contrat : pas moins de 8 M€ à l'année.

Conscient qu'il ne pourrait plus obtenir les énormes émoluments qu'il touche à Arsenal, Özil a du revoir son salaire à la baisse mais une incertitude demeure autour de ce transfert : la date. Non-enregistré en Premier League par Arsenal, le joueur devait s'engager pour l'été prochain. Mais face à cette situation compliquée, des discussions ont lieu ces derniers jours pour tenter de parvenir à un accord dès cet hiver. Une chose semble certaine, Özil quittera Arsenal en 2021.