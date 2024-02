BL : Stuttgart freiné à Cologne, M’Gladbach corrige Bochum et se donne de l’air

Au lendemain de la victoire étriquée du Bayer Leverkusen face à Mayence, lui permettant d’étendre sa série d’invincibilité à 33 matchs sans défaite, la 23e journée de Bundesliga s’enchaînait avec le traditionnel multiplex, ce samedi. Se rapprochant dangereusement de la zone rouge, M’Gladbach espérait se donner de l’air au classement en renouant avec le succès. C’est chose faite puisque les partenaires de Franck Honorat, buteur dans le temps additionnel, l’ont largement emporté contre Bochum (5-2), pourtant bourreau du Bayern Munich le week-end dernier. Aux bords du Weser, le Werder Brême avait l’opportunité de poursuivre sa folle remontée au classement et mettre la pression sur le sixième, Francfort, en cas de résultat favorable contre Darmstadt. Or, le promu a fait preuve d’une belle résistance pour arracher un point précieux dans la course au maintien (1-1).

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Leverkusen 61 23 43 19 4 0 59 16 2 Bayern Munich 50 22 36 16 2 4 61 25 3 Stuttgart 47 23 23 15 2 6 52 29 4 Dortmund 41 22 17 11 8 3 44 27 5 Leipzig 40 22 20 12 4 6 48 28 6 Francfort 33 22 6 8 9 5 34 28 7 Brême 30 23 -3 8 6 9 32 35 8 Fribourg 29 22 -11 8 5 9 29 40 9 Heidenheim 28 23 -7 7 7 9 33 40 10 Hoffenheim 27 22 -3 7 6 9 38 41 Voir le classement complet

Au sein de la capitale allemande, l’Union Berlin souhaitait enchaîner pour prendre ses distances avec le premier relégable. Une tâche qui s’est annoncée loin d’être évidente face à une équipe d’Heidenheim qui aura montré du répondant jusqu’au bout. Au terme d’une partie forte en rebondissements, la formation est-allemande a finalement été tenue en échec à domicile (2-2). Dans le Bade-Wurtemberg, Stuttgart pouvait possiblement revenir à un point du Bayern Munich. Accrochés par Cologne malgré un but du Français Millot, les Souabes n’ont pu obtenir qu’un match nul et peuvent nourrir des regrets (1-1). Troisième et avec 6 points d’avance sur Dortmund, le VfB peut néanmoins voir venir.

Les résultats des matchs de 15h30 :